Битва за Покровськ досягає апогею: FT про те, чи стане місто точкою зламу українського фронту

Покровськ. / © ТСН.ua

У Покровську та сусідньому місті Мирноград Донецької області загострилися бої. Просування армії РФ загрожує перетворити ці населені пункти на плацдарм для нового наступу. Крім того, дефіцит людських ресурсів ускладнюють оборону.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише УНІАН.

Зазначається, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега днями опублікував допис про те, що, "незважаючи на офіційну браваду, ситуація більш ніж складна і неконтрольована". Він закликав "вийти з цих міст, поки це можливо". Крім того, пише британське видання, подібні сигнали надходять від бійців і аналітиків, які вказують на критично низьку щільність Сил оборони уздовж довгої лінії фронту.

В окопах і підвалах багатоповерхівок, куди просунулися піхотні групи окупантів, українські підрозділи стикаються з ударами БпЛА і проблемами з поповненням боєприпасів і персоналу. за словами захисників, для звільнення або надійної оборони Покровська потрібні значно більші сили й можливості. Зокрема, додаткові балістичні ракети, яких наразі бракує.

"Усього цього можна було б уникнути, якби у нас було більше людей і сотні, якщо не тисячі, балістичних ракет...", - заявив один із військовослужбовців.

Тим часом аналітична група DeepState попередила, що Мирноград "перебуває під загрозою оперативного оточення". Просування російських загарбників дозволяють розгорнути спеціалізовані ударні групи дронів, які послаблюють українські коридори постачання та евакуації.

Проблеми з людськими ресурсами

FT наголошує, що Україна визнає проблеми з людськими ресурсами. Зазначається, що середній розрахунок - це лише чотири–сім піхотинців на кілометр фронту. Крім того, загострилася проблема дезертирства - у жовтні прокуратура фіксувала майже 20 тис. справ про самовільну відпустку та дезертирство - і це найвищий показник за рік. Зазначається, що частина новобранців тікає ще до прибуття в підрозділи, інші — переходять між підрозділами, шукаючи кращі умови служби.

"В результаті сухопутні війська не розширюються, а насправді скорочуються чисельно. Щільність українських сил вже настільки низька, що є ділянки фронту, які фактично охороняються лише безпілотниками", - висловився директор аналітичної компанії Rochan Consulting Конрад Музика.

Наприкінці жовтня до Покровська були відправлені спеціальні підрозділи Сухопутних військ, служби безпеки та військової розвідки. Втім, український офіцер, дислокований поблизу міста, повідомив FT, що, ймовірно, їх розгорнули занадто пізно, щоб суттєво змінити ситуацію.

Британське видання наголошує: Україна неохоче вирішує проблему з людськими ресурсами, залучаючи більше чоловіків. Натомість вона прагнула збільшити кількість добровольців і більше покладатися на елітні підрозділи безпілотників.

На тлі всієї ситуації головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація "загалом під контролем" та інтенсивність атак у місті зменшилася, а президент Володимир Зеленський повідомив, що до міста просунулося 314 російських солдатів. Своєю чергою, міністр оборони Денис Шмигаль анонсував запуск нових короткострокових контрактів для військовослужбовців "від одного до п’яти років" і програму заохочень для молодих добровольців.

Покровськ за будь-яку ціну

Аналітики попереджають, якщо Україна наполягатиме на утриманні Покровська без відповідного підсилення, то це може призвести до хаотичного і кривавого відступу, схожого на поразки в інших опорних пунктах, наголошує Financial Times.

"Я стурбований тим, що, якщо битва за Покровськ не буде належним чином організована, вона може вплинути на сприйняття збройних сил. Якщо люди побачать нові Бахмут, Авдіївку чи Вугледар, у них не буде стимулу приєднуватися, бо вони бояться опинитися в такій самій ситуації", - наголошує аналітик Конрад Музика.

FT зазначає, що наразі українські командири змушені робити складні вибори: утримувати міста за обмежених сил або відступати, щоб зберегти живу силу і зосередити оборону на критичних ділянках фронту.

“Від цього вибору залежить не тільки місцева тактична ситуація, а й ширша стратегічна стійкість українських сил на сході”, - підсумовує видання.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Жмайло наголошує, що втрата Покровська дасть росіянам ключову перевагу. Окупація міста армією РФ може мати вирішальний вплив на подальший хід бойових дій у регіоні. Зокрема, захоплення Покровська суттєво ускладнить українську оборону.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважують: РФ перебуває в Покровську, але не може оточити місто. Джерело, пов’язане з українською військовою розвідкою, повідомило, що російські війська перебувають в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто.