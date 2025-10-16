Битва за Покровськ: Генштаб назвав кількість звільнених земель і втрати ворога

Покровськ / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Під час оборони та стабілізаційних заходів у Покровську і районі, що триває від серпня, українські війська звільнили 182,8 кв. км території і завдали російській армії значних втрат у живій силі, озброєнні та техніці.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що українські захисники проводять на території Покровського району як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, так і заходи активної оборони. Зокрема, йдеться про сам Покровськ та його околиці.

Загалом протягом операції, що триває від 21 серпня, Сили оборони України звільнили від російських окупантів 182,8 кв. км території Покровського району. Ще 230,1 кв. км «зачищено» від ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Українські бійці знешкодили щонайменше 13 945 російських загарбників (зокрема 8402 — безповороті втрати, 5419 — поранені, 124 — полонені).

Російська армія також втратила 1289 одиниць озброєння і військової техніки: 32 танки, 101 бойову броньовану машину, 154 артсистеми, 5 реактивних систем залпового вогню, 435 одиниць автотранспорту, 562 — мототехніки, а також понад 4000 дронів.

Нагадаємо, 14 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи у Покровському районі. Протягом доби українські воїни знищили ворога на території 3,4 кв. км, а штурмові підрозділи просунулись на окремих напрямках до 1,6 км. Також ЗСУ відбили російський наступ трьома колонами, завдавши противнику втрат.

До слова, екскомандир штабу «Азова» Богдан Кротевич заявив, що армія РФ зосередила наступ на двох стратегічних напрямках: Добропільському та Лиманському. Метою ворога є оточення Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов’янська. Кротевич зазначив, що окупанти встановили вогневий контроль, зробивши непроїзною трасу Ізюм — Слов’янськ.