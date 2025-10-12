Битва за Покровськ: як ЗСУ зірвали плани Кремля вразити Трампа

Покровськ

Рівно рік тому, у жовтні 2024-го, російські війська підійшли на відстань 5 км до Покровська, а пропаганда Росії анонсувала його швидке захоплення. Сьогодні, у жовтні 2025-го, місто залишається нездоланною фортецею, а амбітний план Кремля вразити новообраного президента США Дональда Трампа перетворився на ганебну «м’ясорубку» для 130-тисячного угруповання ворога.

Про це пише OBOZOV.ua.

Захоплення Покровська мало для Росії подвійне значення. З військового погляду — це ключовий логістичний вузол. З політичного — це мала бути демонстрація сили для Дональда Трампа, сигнал, що Росію неможливо зупинити, а з нею можна лише «домовлятися» на її умовах. Проте, як показав час, вразити Трампа не вийшло.

Влітку 2025 року, намагаючись завершити оточення міста, 51-ша загальновійськова армія РФ вдалася до авантюри, яка увійшла в історію як «добропільський прорив». З 8 на 9 серпня малі піхотні групи окупантів, скориставшись розривами в українській обороні та складним рельєфом, змогли заглибитися на 15-16 км.

Однак цей стрімкий ривок був пасткою. Через відсутність логістики та захищених флангів, російські підрозділи були спочатку ізольовані, а згодом і зовсім опинилися в оточенні Сил оборони України.

Провальний перформанс під Добропіллям перетворився на справжню катастрофу для російського командування. Щоб врятувати оточені підрозділи, РФ почала гарячково стягувати підкріплення, зокрема елітні частини:

40-ву та 155-ту бригади морської піхоти;

11-ту десантно-штурмову бригаду;

76-ту десантно-штурмову дивізію.

Це призвело до того, що Росія була змушена ослабити інші напрямки, зокрема Курський та Торецький, оголюючи фронт для порятунку ситуації під Покровськом. Втрати в «добропільській м’ясорубці» були настільки великими, що кілька батальйонів окупантів втратили боєздатність.

Сьогодні на Покровському напрямку сконцентровано найбільше угруповання російських військ — близько 130 тисяч осіб. Однак замість плацдарму для наступу, ця територія перетворилася для них на «зону сковування», де виснажуються найкращі російські підрозділи. Невелике українське місто вже рік ламає амбітні плани Кремля, перетворюючи їх на ганебні поразки.

Горбач наголосив, що Україна не має іншого вибору, окрім як витримати цей тиск і продовжувати завдавати ударів по об’єктах, які живлять військові можливості РФ/