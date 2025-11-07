Битва за Покровськ: Росія близька до найбільшого успіху за 2 роки

Руйнування у Покровську / © Getty Images

Російська армія стоїть на порозі найбільшого територіального здобутку за два роки, наближаючись до Покровська. Але потенційна «нагорода» — спустошене місто, усіяне тілами загиблих — свідчить про іншу, важливішу битву, ніж суто територіальну: хто з противників першим вичерпає свої військові ресурси.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Упродовж останніх двох років основні бої у війні Росії проти України точилися навколо Покровська. Російська армія кидала піхоту в криваві штурми уздовж лісосмуг і через навколишні села, тоді як українські війська активно застосовували ударні дрони, щоб стримувати ворога.

За словами українських солдатів, російські війська нині переважають чисельно в самому місті, а їхні безпілотники домінують у небі. Військові аналітики вважають, що Покровськ може впасти протягом кількох тижнів. Міністерство оборони РФ заявило, що його війська просуваються на північ міста, зачищаючи українські підрозділи, які, за їхніми словами, опинилися в оточенні.

Для президента України Володимира Зеленського та його командування, яке заперечує, що Сили оборони там відрізані, головне питання — як довго ще варто тримати оборону міста.

Які переваги дасть Росії захоплення Покровська?

Якщо Москва захопить Покровськ, це стане її найбільшим успіхом від часу взяття Бахмута 2,5 роки тому. Така подія підсилить аргументи президента Росії Володимира Путіна, який намагається переконати президента США Дональда Трампа, що перемога РФ неминуча, а постачання зброї Києву — марна справа.

«У них немає результату, який вони могли б „продати“ американцям», — сказав Зеленський журналістам минулого тижня.

Головна мета Росії — знищення України як держави та її підкорення — залишається далекою. Проте взяття Покровська просунуло б Москву ближче до короткострокової мети — встановлення контролю над усією Донецькою областю, хоча на півночі регіону Україна все ще утримує кілька великих міст.

Яка ситуація в Покровську зараз?

Україна стикається з нестачею особового складу. Зеленського та його генералів уже критикували за надто повільне відведення військ із важливих позицій, що призводило до зайвих втрат.

«Я сподіваюся, що жорсткі рішення будуть прийняті вчасно. Без жертв людьми заради території», — сказав один офіцер з 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

Якщо Україна відступить, їй доведеться залишити і сусідній Мирноград, який уже перебуває під загрозою оточення.

Попри це, офіцер заявив, що ситуація в Покровську поки що залишається на користь України — його бригада щодня знищує від 50 до 100 російських солдатів і завдає ще більше поранень. За словами кількох бійців, співвідношення втрат може сягати 10 до 1 на користь України.

«За всю війну я не бачив, щоб вони зазнавали таких шалених втрат і все одно продовжували тиснути», — сказав він.

Аналітик вашингтонського Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що Покровськ навряд чи впаде найближчим часом, враховуючи, скільки часу Росія витрачала на захоплення інших міських територій. Продовжуючи бій, Україна, за його словами, має можливість виснажувати росіян, зазнаючи менших втрат.

Однак солдати на місці малюють похмуру картину. Москва обстрілює всі шляхи постачання до міста різними видами боєприпасів. На відео з околиць видно згорілу техніку. Щоб дістатися до позицій усередині Покровська, військовим доводиться долати понад 10 миль (16 км) пішки.

«Що ближче ви до Покровська, то ближче ви до втрати свого транспортного засобу, а можливо, і ваших людей», — сказав офіцер 68-ї окремої єгерської бригади.

«Настав час залишити місто»

Сьогодні вулиці Покровська майже безлюдні, лише зграї бездомних собак блукають поміж руїн. Потужні російські планувальні бомби гупають майже щогодини, а в небі постійно чути гул безпілотників. За словами військових, росіян удесятеро більше, ніж українців.

«Вони домінують у небі — гудіння дронів не припиняється ні на секунду. У них просто більше ресурсів — людей, безпілотників, екіпажів. Вони намагаються вирішувати проблеми кількістю: більше тіл або більше металу», — сказав офіцер 25-ї бригади.

Більшість Покровська залишається «сірою зоною» — територією, яку не контролює жодна зі сторін. Приблизно 250-300 російських солдатів змогли просунутися до міста невеликими групами, рухаючись пішки. Ті, хто вижив, ховаються по підвалах, намагаючись зібрати сили.

За словами українських військових, їх у самому місті ще менше, а підрозділи виснажені — деякі укомплектовані лише на 20%. Командир розвідувальної роти розповів, що з його 20 бійців лише п’ятеро залишаються боєздатними.

«З часом боротьба стає важчою. З’являється дедалі більше і більше технологій, спрямованих на вбивство людей», — сказав він.

Офіцер 68-ї бригади вважає, що настав момент залишити місто.

«Втрати того не варті. Вони просто безглузді. Немає такої ситуації, навіть із великою кількістю підкріплень, щоб ми повернули місто назад», — сказав він.

На початку року українські війська утримували значні території в Курській області Росії, навіть коли Москва почала відрізати їхнє постачання. Зрештою, це завершилося хаотичним відступом і серйозними втратами.

Зеленський визнає, що питання збереження життя солдатів є чутливим.

«Треба захищати солдата. Це найголовніше», — сказав він на пресконференції в понеділок.

Попри це, президент не дав жодних ознак, що Україна може відступити.

Нагадаємо, напередодні фахівець із систем зв’язку і РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов заявив, що Україна ухвалила військово-політичне рішення максимально довго утримувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, перекинувши туди всі доступні резерви. Він пояснив, що це критично важливо для оборони центральної частини країни, оскільки за Покровськом відкривається рівнинна територія вглиб Дніпропетровської області.

Того ж дня військовий експерт Михайло Жирохов повідомив, що російським військам не вдалося закріпитися у Покровську, натомість Сили оборони України проводять активні контрнаступальні дії. Хоча оточення немає, логістика ускладнена через активне використання Росією дронів великої дальності. Експерт наголосив, що для вуличних боїв Україна підтягує свіжі бригади та спецпідрозділи (зокрема ГУР). Найближчі дні будуть вирішальними для ситуації в Покровську.