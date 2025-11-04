ТСН у соціальних мережах

Війна
276
2 хв

Битва за Покровськ загострюється: військовий розповів, як росіяни просочуються вглиб

Бої під Покровськом загострюються: ворог атакує дронами, КАБами та піхотними групами.

Дар'я Щербак
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська посилили тиск, застосовуючи дрони-камікадзе та керовані авіабомби.

Про це повідомив старший офіцер комунікації 59 окремої штурмової бригади «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка Тарас Мишак в ефірі каналу «Київ24».

За словами Мишака, росіяни діють тактикою інфільтрації — просуваються невеликими групами піхоти, намагаючись непомітно підходити до українських позицій. Бійці 59-ї бригади утримують одну з ділянок Покровського напрямку, яка розташована на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

«Росіяни намагаються діяти приховано, підбираючись посадками до наших позицій. Нам вдається виявляти ворога і знищувати його», — зазначив військовий.

Водночас окупанти нарощують кількість повітряних атак — зокрема, з використанням КАБів і безпілотників. За словами Мишака, російські дрони залітають усе глибше в тил, через що «kill-зона» збільшується, а логістика до передових позицій ускладнюється.

«Бійцям часто доводиться йти до позицій пішки, бо пересування на автомобілях стає надто небезпечним», — додав офіцер.

Попри активні дії ворога, українські військові продовжують утримувати позиції та нищити ворожі сили. На Покровському напрямку тривають запеклі бої, а ситуація залишається складною, але контрольованою.

Нагадаємо, російські війська продовжують активний наступ у напрямку Покровська на Донеччині. За даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти просунулися в південній частині Мирнограда та східному Родинському, поступово наближаючись до самого міста.

Аналітики повідомляють, що ворог намагається закріпитися в Покровську, створюючи спостережні пости, позиції операторів дронів та накопичуючи живу силу на околицях. Водночас українські сили продовжують оборону й проводять контратаки, нещодавно просунувшись у східному Родинському.

За даними Десантно-штурмових військ, Сили оборони змогли поповнити запаси, посилити підрозділи на Покровському напрямку та зупинити спроби ворога перерізати трасу Покровськ–Мирноград.

