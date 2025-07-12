Бити по Росії буде чим: яку зброю Німеччина пообіцяла Україні

ЗСУ до кінця липня отримають перші далекобійні ракети / © Getty Images

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Уже до кінця липня 2025 року на озброєння Сил оборони України поступлять перші далекобійні ракети, фінансування виготовлення яких узяла на себе Німеччина.

Про це в інтерв’ю телеканалу ZDF повідомив генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг.

За його словами, угода між українською промисловістю та міністерством оборони України була укладена нещодавно. Саму програму фінансування виробництва далекобійних ракет було ініційовано наприкінці травня.

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Фройдінг зазначив, що найближчими місяцями кількість таких ракет буде представлена тризначною кількістю. Це значно посилить українську ППО та військові можливості.

«Це значно посилить українську протиповітряну оборону та українські можливості в найближчі тижні та місяці», — сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні зателефонував Трампу з проханням розблокувати перехоплювачі Patriot, які були зупинені на шляху до України.

Мерц заявив про готовність Німеччини придбати батареї Patriot у США та передати їх Україні.

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Німецькі представники підкреслюють, що Німеччина вже надала Україні значну частину своїх ракет Patriot, можливо, навіть більше, ніж США у відносному вираженні.