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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
387
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1 хв

Бив та ґвалтував неповнолітніх на Миколаївщині: військовий РФ отримав підозру

Фігурант перебуває на ТОТ.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
26-річний доброволець спецзагону швидкого реагування “Ахмат”

26-річний доброволець спецзагону швидкого реагування “Ахмат” / © twitter.com/Національна Поліція

Повідомлено про підозру військовому РФ, який скоїв сексуальне насильство щодо неповнолітньої на Миколаївщині. Він бив та ґвалтував дівчат віком 13 та 15 років.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Що відомо про злочин

За даними слідства, підозрюваний — 26-річний доброволець спецзагону швидкого реагування "Ахмат" від квітня до листопада 2022 року брав участь у військових діях на території Луганської, Херсонської та Миколаївської областей в складі 71-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії південного військового округу армії РФ.

"Зловмисник викрав двох неповнолітніх дівчат 13 та 15 років, утримував їх у покинутій квартирі, бив та ґвалтував. На третій день дівчатам пощастило втекти через вікно в момент відсутності окупанта", — додають у поліції.

Раніше Григорій Лепс отримав підозру від СБУ за фінансування російських загарбників.

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