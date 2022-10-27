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"Цап-царап і забрали наші золотовалютні резерви": Путін побідкався на санкції

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"Цап-царап і забрали наші золотовалютні резерви": Путін побідкався на санкції

Фото: Associated Press

Путін заявив, що світ повинен створити "нові фінансові системи".

Диктатор Володимир Путін побідкався на те, що Захід після того, як Росія напала на Україну, заморозив золотовалютні резерви агресора. 

Про це диктатор заявив 27 жовтня під час свого виступу на "Валдаї". 

Диктатор Путін заявив, що Захід "цап-царап і забрав російські золотовалютні резерви". Путін розмріявся про створення "нових фінансових систем" та перехід на розрахунок національними валютами. 

Диктатор Путін, бідкаючись на те, що Захід заморозив золотовалютні резерви РФ, сказав, що "Росія не вдаватиме із себе ображену". 

Як країни Заходу заморозили золотовалютні резерви РФ 

Після повномасштабного наступу на територію України країни Заходу заморозили російські золотовалютні резерви. Міністерство фінансів РФ втратило доступ до половини своїх золотовалютних резервів - 300 млрд доларів.

 Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що заморожені російські гроші повинні піти на відновлення України, оскільки російські терористи завдали нашій державі величезних збитків. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
314
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