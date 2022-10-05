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"Це абсолютна аксіома": Подоляк назвав законні цілі для атак з боку ЗСУ

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"Це абсолютна аксіома": Подоляк назвав законні цілі для атак з боку ЗСУ

Фото: Associated Press

Будь-який контрнаступ ЗСУ та деокупація територій України підпадає під концепцію оборонної війни.

Будь-які російські об’єкти на окупованій території України є законними військовими цілями для атаки з боку ЗСУ.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Мережі.

"Будь-які російські об’єкти на окупованій території є законними військовими цілями для атаки Збройними Силами України. Будь-який контрнаступ та деокупація територій підпадає під концепцію оборонної війни", – йдеться в заяві.

"Це абсолютна аксіома як для керівництва України, так і для наших союзників", – наголосив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, як повідомили у Пентагоні, надані Україні системи HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в окупованому Криму.

Зауважимо, раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" території України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
182
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