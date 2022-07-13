"Це абсолютно новий рівень безпеки": Зеленський пояснив, що означає відбудувати Україну після війни

Після перемоги України над Росією, яка напала на нашу країну і цинічно нищить територію та вбиває мирних людей, почнеться процес відбудови держави.

Відбудувати Україну після повномасштабного вторгнення РФ - це означає абсолютно новий рівень безпеки у всій країні, якій і надалі жити поруч із Росією.

Про це написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простір життя, відновити те, що робить людей людьми. Звичайно, це означає масштабне будівництво. Звичайно, це означає велике фінансування й колосальні інвестиції. Звичайно, це означає абсолютно новий рівень безпеки у всій нашій країні, якій і надалі жити поруч із Росією", - повідомив український лідер.

Нагадаємо, окупанти 13 липня завдали 28 ударів з РСЗО по Миколаївщині. За попередніми даними, 5 людей загинули.

Раніше Зеленський подякував українцям, які не виїхали за кордон.

Як повідомлялося, в українській розвідці спрогнозували, чи оголосить Путін офіційно війну Україні та відкриту мобілізацію в РФ.

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