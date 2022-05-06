"Це абсолютно такі самі сценарії, які були у Криму 2014 року": окупанти у підвалах Херсонщини катують близько 500 людей

Напередодні проведення так званого "рефендуму" про створення "ХНР" на окупованих Росією територіях Херсонщини загарбники утримують та катують у підвалах приблизно 500 людей.
За її словами, це відбувається у Херсоні, Новоолексіївці та Генічеську.
Про це під час брифінгу заявила постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева.
Ташева також додала, що російські загарбники працюють по списках. Вони мають перелік активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму 2015 року, а також бійців АТО.
"Це абсолютно такі самі сценарії, які ми бачили у Криму у 2014 році. Що вони робили? Спочатку заходили військові, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів і так далі. Потім проводився так званий "референдум", – розповіла представниця президента.
Окрім цього, Ташева повідомила, що громадян України в Маріуполі та в Херсонській області насильно переміщують до Криму.
Як повідомляли раніше, до тимчасово окупованого Херсона приїхав секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак приїхав і заявив, що нібито "Росія тут назавжди".
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