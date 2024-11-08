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"Це адекватна цифра": Чмут ошелешив кількістю людей, яких треба мобілізувати

"Це адекватна цифра": Чмут ошелешив кількістю людей, яких треба мобілізувати

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

Призвати до війська 160 тис. осіб буде недостатньо.

Для ефективної оборони Україні необхідно мобілізувати близько 500 тис. людей.

Таку думку голова фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут висловив у інтерв’ю DW.

Журналістка попросила Чмута прокоментувати заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка про потребу призвати ще 160 тис. українців.

"У нас бригада може бути укомплектована на 50%. А якщо запитати у комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 людей, 25 людей. Але на паперах людей ніби багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометки і так далі. Але піхоти нема", – описав ситуацію у війську ветеран АТО.

Він зазначив, що наразі питання полягає не у якості новобранців, а в їхній кількості. На думку Чмута, мобілізаційний резерв у 500 тис. осіб відповідає сьогоднішнім викликам:

"І ми вже давно не говоримо про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри – вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч – це адекватна цифра".

Нагадаємо, в кінці жовтня Литвиненко заявив, що в Україні планується призвати до лав ЗСУ ще 160 тис. осіб. Це допоможе укомплектувати підрозділи.

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