"Це адекватна цифра": Чмут ошелешив кількістю людей, яких треба мобілізувати

Для ефективної оборони Україні необхідно мобілізувати близько 500 тис. людей.

Таку думку голова фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут висловив у інтерв’ю DW.

Журналістка попросила Чмута прокоментувати заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка про потребу призвати ще 160 тис. українців.

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"У нас бригада може бути укомплектована на 50%. А якщо запитати у комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 людей, 25 людей. Але на паперах людей ніби багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометки і так далі. Але піхоти нема", – описав ситуацію у війську ветеран АТО.

Він зазначив, що наразі питання полягає не у якості новобранців, а в їхній кількості. На думку Чмута, мобілізаційний резерв у 500 тис. осіб відповідає сьогоднішнім викликам:

"І ми вже давно не говоримо про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри – вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч – це адекватна цифра".

Нагадаємо, в кінці жовтня Литвиненко заявив, що в Україні планується призвати до лав ЗСУ ще 160 тис. осіб. Це допоможе укомплектувати підрозділи.

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