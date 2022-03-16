"Це агонія": військовий експерт пояснив, чому Росія вбиває мирне населення України

Дії загарбників тільки погіршують ситуацію.

Окупаційні війська РФ обстрілюють житлові квартали та вбивають мирних людей, бо ознака слабкості агресора і того, що він починає програвати.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Обозреватель" висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він переконаний, що уявленням про "наближення перемоги" шляхом тотального знищення населення і всієї інфраструктури Путін заганяє себе самого в глухий кут.

"Це закономірне явище будь-якої війни, коли агресор починає програвати. Він починає сам себе заганяти у кут тим, що скоює військові злочини. Він думає, що чим більше він скоїть цих злочинів, тим ближча перемога, тим більша ймовірність, що він виграє війну. А переможців, як відомо, не судять. Але насправді це лише посилює його агонію та погіршує загальну ситуацію", - каже Жданов.

Військовий експерт підтвердив, що російські загарбники повністю змінили стратегію. Їхнє головне завдання – знищити інфраструктуру і якнайбільше мирного населення, сподіваючись, що Зеленський піде на поступки Путіну.

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Раніше радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк попередив, що Росія, яка вчиняє на території України воєнні злочини, цинічно обстрілюючи мирне населення, може спробувати реалізувати в Україні "сирійський сценарій".

Протягом останніх днів РФ зібрала вже тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.

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