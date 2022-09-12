"Це акт відчаю після величезних втрат": МЗС України про ракетні удари Росії

Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії.

Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України, написав спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter.

"Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією. Зеленський додав, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не такі страшні і смертельні, як російські "дружба і братерство".

Ви відправляєте чортів назад у пекло! Найважче попереду! Зеленський - про 200 днів війни

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