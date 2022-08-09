"Це банальна воєнна окупація": Подоляк про так звані "референдуми" РФ на окупованих територіях

Окуповані території України мають бути звільнені військовим шляхом. На захопленій території не діють ніякі міжнародні інституції, міжнародне право, і все, що там робить Росія, – це військовий злочин.

Про це в інтерв'ю BBC розповів радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мені здається, що це (так звані референдуми - ред.) – звичний елемент російської пропаганди. Немає ніяких республік "ДНР" і "ЛНР". Немає, це фікція. Є тимчасово окупована військами РФ територія. Тому слово "референдум" – це взагалі нонсенс стосовно Херсонської чи Запорізької області, щодо Донецька і Луганська. Не буде там ніяких референдумів і не може бути. І ми не повинні це повторювати за ними, тому що, ще раз підкреслюю, – це банальна воєнна окупація. Це банальні окупанти, які знущаються над людьми, садять їх на підвали і вбивають їх, організовують фільтраційні табори", - наголосив Подоляк.

Радник очільника Офісу президента підкреслив, що ніякого "референдуму" в Криму не було. Крим – це територія, окупована російськими військами. І світ так само до цього ставиться.

"Тому давайте не грати в їхню пропагандистську гру, давайте говорити конкретно: є окупація. Окуповані території мають бути звільнені військовим шляхом. Все, що Росія там робить, – це військовий злочин. Все, крапка", - наголосив він.

Подоляк також зазначив, що про "референдум" про входження Херсонської області до складу Росії взагалі мова не йде.

"Ще раз. Не проголосує жоден відсоток. Нема відсотків неіснуючого референдуму. Вони можуть навіть 146% намалювати сьогодні без жодного підрахунку. Ну, буде для картинки три-чотири виборчкоми, вони напишуть 146%, 179%, 99,9% – (нам - ред.) немає сенсу грати в не нашу гру", - говорить він.

За словами Подоляка, партизанський рух має нищити все, що стосується колаборації, – тобто людей, які свідомо взяли на себе функції окупаційної адміністрації.

"Інформаційно ми маємо робити все, щоб туди будь-яким чином йшла інформація про те, що все, що сьогодні відбувається, є абсолютно незаконним, не визнається і не буде визнано. Деокупація військовим шляхом – і тут я підкреслюю, це дуже важливий елемент: якщо ми хочемо швидше закінчити війну, то деокупація має бути не просто відтисканням, а з завданням максимальних втрат живій силі ворога", - резюмував він.

Нагадаємо, гауляйтер Запорізької області підписав "розпорядження" про початок підготовки до "референдуму" (відео).

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