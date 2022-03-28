"Це безжальна війна": Зеленський назвав кількість дітей, які уже загинули в Україні

"Це безжальна війна": Зеленський назвав кількість дітей, які уже загинули в Україні

Розв'язану Кремлем війну президент назвав війною проти народу України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку війни, яку розв'язала Росія в Україні, загинуло уже 143 дитини.

Про це він заявив під час свого звернення увечері в понеділок, 28 березня.

"Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей", - сказав президент.