"Це безжальна війна": Зеленський назвав кількість дітей, які уже загинули в Україні

Розв'язану Кремлем війну президент назвав війною проти народу України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку війни, яку розв'язала Росія в Україні, загинуло уже 143 дитини.
Про це він заявив під час свого звернення увечері в понеділок, 28 березня.
"Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей", - сказав президент.
Станом на ранок 24 березня було відомо, що в Україні загинуло 128 дітей, а понад 170 - отримали поранення.
Нагадаємо, в селі Степанівка на Херсонщині уламок російської ракети влучив у вікно Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
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