"Це ближче до того, що сталося на Фукусімі": інженер Запорізької АЕС попередив про небезпеку

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, можуть підірвати машинний зал на енергоблоці, що працює. Якщо таке відбудеться, повториться аварія, яка була на японській АЕС у Фукусімі.

Технічно персонал ЗАЕС повністю готовий до цієї нештатної ситуації, знає, що робити і має засоби для її ліквідації.

Про це один з інженерів ЗАЕС розповів в інтерв’ю "BBC України", чиє ім’я не розкривається з міркувань безпеки.

"На Чорнобиль це не було б схоже. Це ближче до того, що сталося на Фукусімі", – зауважив фахівець.

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Він пояснив, що на Фукусімі була катастрофа, тому що землетрус та цунамі зупинили можливість реактора охолоджуватися. В результаті стався паровий вибух у активній зоні, був зруйнований конфаймент, тобто герметична зона реактора. Радіоактивні речовини потрапили назовні.

"Цей сценарій може повторитись на ЗАЕС: але причини – це не природне лихо. Це обстріли російської армії", –зазначив інженер.

Він також повідомив, що на ЗАЕС провели низку модернізацій, щоб не допустити фукусімського сценарію.

"Половина з цих систем безпеки приводиться в дію завдяки персоналу. А він сьогодні вимушений тікати з Енергодара, бо на першому місці – власна реальна безпека. Люди – під постійними обстрілами. Й ось це може зіграти фатальну роль", – розповів працівник станції.

"Це не ковбасний цех. Це ядерний об'єкт. Те, що російська армія тут витворяє, – це ядерний тероризм. Те, в якому стані тут персонал, – за межами допустимого", – наголосив фахівець.

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський повідомив, що обговорюється можливість евакуації населення з прилеглих до ЗАЕС населених пунктів.

На Радбезі ООН Росію звинуватили в ядерному терорі на Запорізькій АЕС / Олександр Леонов - ТСН

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