"Це божевілля": експерт пояснив, як армії РФ вдається наступати понад рік

Російське командування створило систему, завдяки якій армія РФ наступає вже понад рік і наразі це працює.

Таку думку в етері Radio NV висловив ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін.

Він заявив, що це "повний абсурд, якого не передбачали".

Левін зазначив, що російське командування великими грошима заманює багато людей, а потім "нелюдським насильством" — дисципліною, — змушує їх іти вперед.

"Шалено, примітивно, неефективно з погляду вкладень, маю на увазі щодо того, скільки вони вкладають у цей ресурс, і техніки, яку вони спалюють. Але воно працює... Інша річ, що тут є багато дзвіночків — і економіка, і що далі робити, радянські запаси, що закінчуються, тощо", - заяви він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін зробив низку заяв про війну та перспективи її завершення.

Крім того, ми раніше інформували, що офіцер "Азову" відповів, як змінилась армія РФ за майже 3 роки великої війни.

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