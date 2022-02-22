“Це буде абсолютною катастрофою”: що кажуть світові лідери про агресивні плани Путіна щодо України

“Це буде абсолютною катастрофою”: що кажуть світові лідери про агресивні плани Путіна щодо України

Уряди західних країн висловлюють занепокоєння, а у медіа тема можливого нападу РФ на Україну стала знову обговорюваною.

Останнім часом тема можливого військового вторгнення Росії до України дедалі частіше домінує у заголовках західних ЗМІ та у заявах світових лідерів. Політики та експерти намагаються робити прогнози та вгадати наміри президента РФ Володимира Путіна щодо нашої держави.

ТСН.ua зібрав заяви політиків та публікації ЗМІ, які не виключають загрозу вторгнення.

Загострення на Донбасі: з чого все почалося?

Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. Починаючи від 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства перенесли свої офіси до Львова.

У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.

Associated Press

Міністр закордонних справ Сергій Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві 10 лютого запевнив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

Ще більше ситуація загострилась напередодні, коли президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.

НАТО: Загроза вторгнення в Україну - реальна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча визначеності щодо подальших намірів Росії немає, загроза вторгнення в Україну - реальна, а також є ризики агресії в інших формах. Столтенберг зазначив, що ризик - реальний, тому що нарощування Росією своїх військ довкола України та на її окупованих територіях триває.

Він зауважив, що прямий напад РФ - лише один з можливих негативних сценаріїв.

"Є ризик повномасштабного вторгнення, але є ризик агресії і в іншій формі - у тому числі спроб скинути український уряд, гібридних кібератак тощо", - сказав Єнс Столтенберг.

США: Загроза російського вторгнення в Україну - дуже висока

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська РФ готові напасти найближчими днями. З його слів, "це може статися протягом кількох наступних днів". На запитання, наскільки високою наразі є загроза російського вторгнення, він відповів: "Вона дуже висока".

Також, за його словами, США мають підстави вважати, що РФ може провести операції під "чужим прапором".

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія планує "надзвичайно насильницьке" вторгнення в Україну, щоб "розчавити" український народ.

Велика Британія: Путін налаштований на повномасштабне вторгнення до України

Президент Росії Володимир Путін "налаштований на повномасштабне вторгнення до України". Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Боюсь, все свідчить про те, що президент Володимир Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення до України, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни. Я думаю, зрозуміло, що це буде абсолютною катастрофою", - сказав Джонсон.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Володимир Путін продовжить війну з сусідніми країнами, якщо йому дозволять вторгнутися до України.

"Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться в Україні", - сказала Трасс.

Керівник штабу оборони Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що зараз ризик війни між Заходом та Росією більший, ніж будь-коли з часів Холодної війни. Про це він сказав у ефірі Times Radio, пише Reuters.

З його слів, багатьох традиційних дипломатичних інструментів вже не існує, тому ризик напруженості більший, особливо в часи багатополярного світу. “Без цих інструментів і механізмів є більший ризик того, що ескалації можуть призвести до прорахунків. Я вважаю, що це справжня проблема, з якою ми мусимо зіштовхнутися”, — зазначив Картер.

Президент Литви: Все ще вірю в мирне вирішення цього конфлікту

Президент Литви Гінатас Науседа припустив, що Росія стягнула військових до кордонів України, щоб Володимир Путін мав кращу позицію на переговорах із Заходом.

Крім того, він висловив думку, що Росія сама поки що не ухвалила рішення, нападати на Україну чи ні.

"Думаю, Росія хоче залишити за собою свободу вибору між обома варіантами, зберегти якусь неясність щодо своїх планів. Я все ще вірю у мирне вирішення цієї проблеми, цього конфлікту", - пояснив Науседа.

Що каже українська влада

Пізно вночі президент Володимир Зеленський звернувся до українців через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

"Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі... Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують", - сказав президент.

Міністр оборони України Олексій Резніков на тлі посилення російської агресії звернувся до ЗСУ.

​"Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних Сил України!Морок невизначеності впав. ​Те, що ви знали вісім років, тепер побачив увесь світ. ​Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей. Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. ​Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія", - зауважив голова Міноборони.

Що пише західна преса

Західні ЗМІ пишуть про зростаючу загрозу нападу РФ, амбіції Кремля та спроби країн Заходу запобігти новій повномасштабній війні. Такі заяви почали з’являтися після публікацій The Washington Post та Politico фотографії із супутника від американської компанії Maxar Technologies про нібито стягування російських військ на українському кордоні.

Так, британське агентство ВВС оприлюднило статтю під назвою: "Україна: Як ми дізнаємось, що війна почалася?"

У ній експерт із безпеки та оборони, почесний професор Інституту стратегії та безпеки Ексетерського університету Джонатан Маркус звертає увагу на той факт, що збройний конфлікт уже почався і бойові дії тривають не один рік. Росія вже окупувала український Крим та надає практичну допомогу бойовикам на Донбасі.

Наразі, пише видання, на тлі нарощування російських військ на кордоні в України та її західних союзників є всі підстави для хвилювання.

Американське видання The New York Times пише, що побоювання щодо російського вторгнення в Україну зростають, але дипломатичні можливості все ще залишаються.

Автор статті, американський журналіст Девід Сангер, нагадує, що російські війська зараз оточують Україну з трьох боків (з півночі, сходу та півдня). У Вашингтоні та Брюсселі попереджають Москву про нищівні санкції, якщо Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення.

Видавець і науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон вважає, що зосередження РФ військової техніки поблизу східних і південних кордонів України — це генеральна репетиція нового великого наступу, який ще може розвернутися.

"Тепер, коли трубопровід Північний потік-2 завершено і, як очікується, він буде введений в експлуатацію в найближчі місяці, Росію більше не обмежує залежність від газотранспортної мережі України", — вважає Дікінсон.

Читайте також: