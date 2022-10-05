Це буде багаторівнева операція: військовий аналітик розповів, як ЗСУ наступатимуть на Крим

Українські війська у межах контрнаступальної операції успішно просуваються на півдні. Військовий аналітик Ігаль Левін розповів, що деокупація тимчасово захопленого Криму відбуватиметься у декілька етапів.

Про це військовий аналітик Ігаль Левін розказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Я взагалі ніколи не розділяв Крим від Херсона. Південь - це Крим та Херсон. Інша справа, що, як скажемо, деокупація Херсонської області буде поетапною. В нас є лівий та правий береги. Є території зі степами, які відносять до населених пунктів, а є як Херсон - велике місто. Тобто, це - багаторівнева операція (зі звільнення - ред.). Так само і Крим. Це інший рівень. Я сумніваюся, що Крим будуть розглядати окремо від півдня. Я впевнений, що українська влада розглядає південь як частину Криму, а Крим - як частину півдня", - зауважив він.

Нагадаємо, австралійський генерал заявив, що наступні дні будуть ще гіршими для окупантів на півдні. Він зауважив, що українські атаки на півдні почалися місяці тому. ЗСУ не тільки відвоювали територію, але й брали участь у розвідувальній битві, щоб отримати розвідувальні дані, не даючи інформації противнику.

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