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"Це буде довгострокова операція": військовий експерт пояснив, коли Україна може повернути Крим

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"Це буде довгострокова операція": військовий експерт пояснив, коли Україна може повернути Крим

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Повне звільнення території України від окупантів не буде відбуватися дуже швидко.

Повне звільнення України від окупантів займе деякий час і не буде відбуватися швидко. Деокупація наших територій продовжиться і у 2023 році.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

“Якщо ми говоримо про тимчасово окуповану територію Криму, то це буде довгострокова операція по звільненню. Там непросте географічне розположення. Казати про якийсь масштабний контрнаступ, десантування - цього не буде. Це питання буде вирішуватися за рахунок вогневого тиску на об’єкти військової інфраструктури на півострові, блокади півострова, та ударів по Керченському мосту. Фактично це буде той самий сценарій, який зараз використовується на правому березі Херсонщини”, - підкреслив  Олександр Коваленко.

Він також додав, що цей сценарій не буде швидким. Звільнення півострова від окупантів продовжиться і в 2023 році. Водночас повне звільнення території України від росіян може відбутися в 2024 році.

Нагадаємо, що на Херсонщині викрили ще шістьох колаборантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
653
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