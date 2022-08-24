Це буде ефект "брудної бомби: Жданов описав, як аварія на ЗАЕС може вплинути на перебіг війни

За словами військового експерта Олега Жданова, якщо станеться вибух на Запорізькій АЕС - це буде ефект "брудної бомби".

Про це військовий експерт розповів на своєму Ютуб-каналі.

"Там особливість конструкції така, що ядерного вибуху не буде. Як би росіяни не старалися, але вибуху там не буде. Буде звичайний вибух із викидами радіоактивних речовин. Те саме, що було на Чорнобильській АЕС. Це буде ефект "брудної бомби". Радіоактивна хмара піде. Модель ми бачили, як це може розвиватися, але ця модель не точна. Вона моделюється на конкретну погоду", - зазначив експерт.

Жданов зауважив, що після вибуху людей та військову техніку евакуюють із зони відчуження. Він впевнений, що "росіяни першими бігтимуть із цієї зони, особливо після інциденту в Рудому лісі, коли вони зрозуміли, що таке радіація. Вони, мабуть, "підзабули" Чорнобильську катастрофу".

Військовий експерт вважає, що в разі аварії на ЗАЕС відповідь світу буде жорсткою. Світові лідери запровадять ті санкції, які Україна вимагає запровадити від початку війни. Окрім цього, Жданов не виключає ймовірність завдання превентивного удару по центу ухвалення рішень у Москві.

"Що стосується реакції, військові дії триватимуть далі. Відійдуть із зони відчуження. Військові дії продовжаться поза цією зоною. Річ у тому, що реакція світової спільноти, я думаю, буде дуже жорстка. Вони запровадять ті санкції, про які ми мріємо, які обвалять економіку Росії за декілька днів. Вони можуть це зробити, вони мають ці важелі. Ймовірно, що буде завдано превентивний удар по центру ухвалення рішень у Москві, як колись обіцяла Британія. Що озвучував Борис Джонсон в перші дні війни, коли йшлося про ймовірність використання РФ хімічної зброї проти України. Я думаю, Путін це чітко зрозумів. Через реакцію світу, я думаю, Росія забереться зі станції. На сьогодні в мене виникає враження, що вони вже не знають, що з нею робити", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти впродовж тривалого часу обстрілюють Запорізьку АЕС. Зеленський наголосив, що ситуація з АЕС критична.

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