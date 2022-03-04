"Це буде кінець режиму": Арестович прокоментував ймовірну мобілізацію в Росії

"Це буде кінець режиму": Арестович прокоментував ймовірну мобілізацію в Росії

Будуть мобілізовані дуже погані військові, вважає радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович висловив переконання, що спроба мобілізації в Росіє доб'є режим президента РФ Володимира Путіна.

Про це Арестович сказав в ефірі білоруського телебачення, який поширив на своєму YоuTube-каналі.

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На думку посадовця, в разі запровадження мобілізації в РФ Путіну стане важче приховувати правду, а росіяни зрозуміють, що справи кепські.

"Тоді до росіян дійде, у чому річ. Зокрема, – що мобілізація потрібна не просто так. Це буде кінець режиму, тому що будуть мобілізовані дуже погані військові", – сказав Арестович.

Він додав, що мобілізовані росіяни швидко здаватимуться в полон. Арестович також припустив, що російські військові можуть повернути зброю в інший бік, тобто проти Путіна, та влаштувати пасивний бунт.

"Нікому не хочеться йти на війну. Тоді вони (росіяни – ред.) зрозуміють і про кадри, і про все інше", – сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, 4 березня обидві палати російського парламенту планують зібратися на екстрене позачергове засідання, на якому можуть розглянути превентивне запровадження воєнного стану в РФ із тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, об’ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями.