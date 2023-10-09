"Це буде кінець Європи": Кулеба спрогнозував, що відбудеться у разі програшу України у війні

Європейці розуміють про ризики, які очікують їх у разі перемоги країни агресорки РФ у війні.

Російське вторгнення до України є екзистенційною для Європи, саме тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.

Таку думку висловив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Forbes.

Він зазначив, що зараз у Європі переважає наратив тривалої підтримки України "стільки, скільки потрібно" для перемоги.

"Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба також сказав, що криза у відносинах України та Польщі, яка спровокована темою зерна, є також виборчим елементом з польського боку.

Крім того, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, коли Україна стане членом НАТО.

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