"Це буде найкращий вихід для них": Арестович розповів, що ЗСУ робитимуть з оточеними у Високопіллі окупантами

Російським військовим, оточеним у районі Високопілля Херсонської області, буде запропоновано здатися і здати зброю разом із технікою. ЗСУ не надаватимуть коридор, тому в разі відмови здатися "доля їхня буде вирішена".

Якщо загарбники здадуться в полон, це поповнить обмінний фонд України, а технікою ворога можна буде забезпечити два батальйони.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 22 липня.

"Тепер виникає питання: що робити з товаришами, що сидять у Високопіллі? Є дані, що просили (про коридор – ред.), але на тактичному рівні, це все треба уточнити. Питання ось в чому. Ситуація дзеркальна до Іловайська. Ми пам’ятаємо, що російське командування в Іловайську віроломно порушило домовленість, розстріляло наші війська, що виходили з Іловайська. У нас, природно, є велика спокуса просто поховати їх всіх там у цьому котлі. Але, по-перше, ми воюємо не так, як росіяни, ми не порушуємо наше слово. По-друге, я думаю, що високогуманні українські Збройні сили запропонують їм просто здатися. Це буде найкращий вихід для них. Здатися, здати озброєння й техніку і залишитися живими. Тому що це війна, і цяцькатися ніхто не буде. Ми не надамо коридор. А якщо вони не захочуть здатися, доля їхня буде вирішена", – розповів Арестович.

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"Тисяча бійців у полоні – це хороша підмога. Як і в моральному сенсі, так і в сенсі для російського командування, для глядачів, що спостерігають за цією епопеєю. І друге – це обмінний фонд, і плюс озброєння та воєнна техніка. Два батальйони можна буде озброїти цим озброєнням", – зауважив радник голови ОП.

Щодо можливості окупантів вирватися з оточення, то він повідомив, що така спроба була 21 липня. Проте російські війська зазнали втрат і відійшли на зайняті раніше позиції.

"Можу привітати колег з російських збройних сил з першим маленьким котлом у цій війні. Товариші офіцери, товариші солдати, прапорщики, генерали, маршали, вітаю! Ви догралися. І це перший, але далеко не останній котел", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, раніше 22 липня радник голови ОП повідомив, що ЗСУ оточили російських окупантів у районі Високопілля. В оточенні перебувають понад тисяча загарбників з озброєнням і військовою технікою.

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