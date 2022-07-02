"Це буде пекло для рашистів": на окупованих територіях партизани і народний супротив готуються гнати ворога

"Це буде пекло для рашистів": на окупованих територіях партизани і народний супротив готуються гнати ворога

Іще більше ліквідованих колаборатнів та зрадників України обіцяють партизани в найближчий час.

Рух опору на тимчасово окупованих територіях перетворюється на організований спротив, який координують ЗСУ. Місцевих добровольців навчають спеціалісти і попри залякування, катування та вбивства бажаючих вчитися ліквідовувати зрадників серед місцевого населення різних професій тільки більшає, йдеться в ТСН.

Не припиняється й ненасильницький спротив цивільних. І що гучніші заяви роблять окупанти й місцеві колаборанти про входження Херсонщини до складу Росії, то більше там з'являється українських прапорів і написів: Херсон — це Україна.

Знищення колаборантів, нічні підриви мостів, залізниці та російських танків, вибухи на складах з російськими боєприпасами, інформаційна війна - народний спротив на окупованих територіях набирає обертів. Попри залякування, катування та вбивства українські партизани з кожним днем стають схожими на ефективну організовану силу.

Мелітополь став столицею народного опору. Люди саботують окупантів, як тільки можуть. Не беруть російські паспорти й відмовляються співпрацювати зі зрадниками. «Рівень колаборації в Мелітополі вкрай низький, наприклад , у відділку поліції погодився колаборувати 10 % , жоден директор школи не погодився , менш ніж 10% співробітників відділу освіти, з трьох головних лікарів, лише один погодився. Супротив - це життя, в якому живуть зараз в Мелітополі і якщо можуть чимось нашкодити, то вони точно це роблять», - переконує міський голова Мелітополя Іван Федорів

На отруту перетворювали символ міста, який до війни кормив чи не кожну місцеву родину - мелітопольську черешню. «Пізно обробляли пестицидами та гербіцидами, щоб після збору вона була не зовсім придатна для вживання - тим самим труїли рашистів», - розповідають люди.

Згідно з даними американського Інституту дослідження війни, партизани перетворилися на один з успішних рушіїв нашої боротьби з російськими окупантами. Агітаційні плакати, графіті ,жовто-блакитні стрічки й ненависть до російської символіки, спротив не припиняється ні намить.

Якщо обличчя не приховати таке спалення може вартувати життя. Як батько й син зірвали прапор окупантів, але росіяни їх знайшли й після так званих уроків «денацифікаціїї», які означають тортури та знущання - чоловіків змусили на камеру в оточенні озброєних «освободітілєй» підняти ворожий триколор.

Саботаж місцевого населення ще більше розлючує росіян. Окупанти бачать як налаштовані місцеві й посилюють терор. «Навіть листівку наклеїти на стіну - це смертельна небезпека. Якщо тебе побачачать, тебе затримають підеш на підвал. Навіть маленька дрібниця зроблена проти окупаціної влади - це величезний подвиг. Людей на Херсонщині затримано й вони потрапили на підвал до росіян до ФСБ, про більшість людей ми нічого не знаємо, щодня повідомлення – пішов з дому, зник, прийшли, забрали, знаходили мертвими цих людей», - розповідає кореспондентка ТСН із Херсонщини.

На Херсонщині набирає обертів примусова паспортизація, загарбники розганяють фейки, що Україна відмовиться від соцвиплат і що виплачуватиме їх Росія, тому потрібно отримати російський паспорт.

«Вони знову активізувалися, почали зараз готуватися активно ходити по ОСББ розпитувати, шукати голів, питати, хто, де живе, збирати інформацію», - кажуть місцеві.

Та завдяки партизанам орки не розгортають свої цивільні адміністрації на окупованих територіях й вкотре не можуть провести референдум. І якщо раніше спротив був здебільшого мирний мітинги, й проукраїнські пісні. То зараз партизани почали діяти сміливо підпільно й більш прицільно, у тандемі з нашими спецслужбами. Партизанський рух на окупованих територіях України координує підрозділ ЗСУ, який називається Силами спеціальних операцій. Його було сформовано 2015 року після невдалих спроб партизанської діяльності на ранніх етапах війни на Донбасі.

«30% сьогодні - це партизани-одиночки, а 70% - це уже співпрацюють із ЗСУ, або спецслужбами українськими. Якщо в 14—15 роках важко було воювати партизанам, зараз все дозволили – внесли багато змін до законодавства і ми можемо юридично виконувати своє завдання партизанські», - каже луганський партизан Володимир Жемчугов.

Чинний Закон про основи національного спротиву передбачає три складові. Перша: тероборона – діє на неокупованих територіях. Друга: рух опору – це підготовлені партизани, з військовим досвідом, які готові чинити диверсії. Третя - ненасильницький спротив цивільних. Всі три складові нині активовані. Ненасильничькому опору відкрито навчає Центр національного спротиву. На сайті - інструкції, як чинити опір на тимчасово окупованих територіях.

Нині головна мішень партизанів - зрадники України. 20 червня в Херсоні невідомі розстріляли трьох російських військових, 8 червня вибухнула автівка колаборанта Євгена Соболєва, якого окупанти призначили керувати службою виконання покарань. 12 червня вибухнуло біля будівлі МВС у Мелітополі. А раніше в Енергодарі був поранений так званий «голова ради самоорганізації міста» зрадник Андрій Шевчик. І таких замахів з кожним днем ставатиме все більше.

«Рашистів будуть гнати не лише з відти, звідки підійшли ЗСУ , а рашистів будуть гнати із середини наш супротив… Це буде пекло для рашистів», - твердить Федорів.

Партизани - це ще і вуха та очі наших ЗСУ на окупованих територіях. І завдяки цьому тандему в повітря злетів не один склад з російською зброєю. І будуть ще, обіцяють партизани. Духу спротиву вистачить допоки не переможемо.

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