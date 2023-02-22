Це буде переламний момент: Буданов розповів, коли Україну очікують вирішальні бої

Очільника ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що від середини й до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що точних термінів закінчення війни назвати не може, однак точно знає, як вона закінчиться, і це буде вихід на адмінкордони України 1991 року.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю Forbes.

Журналіст наклав футбольну аналогію на 12 місяців великої війни і запитав, який зараз рахунок і яка хвилина матчу. Своєю чергою, Буданов відповів: "Рахунок 1:1, а хвилина 70-а. Це субʼєктивне бачення".

На питання коли закінчиться війна, очільник ГУР зазначив, що може лише сказати як саме вона закінчиться.

"Закінчиться (війна - ред.) першою фазою для нас - вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель", - сказав Буданов.

За його словами єдина умова закінчення війни - це повернення Україною своїх територій, кордонів 1991 року.

"Все інше вирішуватимемо потім", - додав Буданов.

Очільник розвідки також назвав три причини, чому українцям вдалося вистояти. За його словами, першою причиною є те, що "з нами Бог", друга - те, що "ми захищаємо свою землю, це допомагає, адже на своєму полі грати легше". Третя причина - "разом із нами бореться весь цивілізований світ, ми не самі".

Зазначимо, Кирило Буданов також назвав головні на його думку три найбільші перемоги та поразки України на цьому етапі війни.

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