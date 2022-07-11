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"Це буде сильна відповідь на енергетичний шантаж Кремля" - Єрмак про сьомий пакет санкцій

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"Це буде сильна відповідь на енергетичний шантаж Кремля" - Єрмак про сьомий пакет санкцій

Фото: Сайт президента України

ЄС працює над сьомим пакетом санкцій проти Росії за її варварський напад на Україну і знищення території.

За газове ембарго, яке запропонувала Україна, виступає зокрема Польша.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, газове ембарго стане сильною відповіддю на будь-який енергетичний шантаж Кремля. Єрмак наголосив, що західний світ має продемонструвати, що більше не буде залежати від російських енергоресурсів.

"Сьомий пакет санкцій ЄС проти росії перебуває у розробці. Польша виступає за газове ембарго. Ми пропонували саме такий крок проти росії", - написав очільник ОП.

Нагадаємо, радник Зеленського розкритикував чинні санкції проти Росії і вказав, які потрібні.

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