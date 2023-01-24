"Це буде сильний удар": польський генерал попередив про пастку, яку готують окупанти в Україні

Росіяни намагаються відкрити додатковий фронт на Запорізькому напрямку, щоб спробувати втягнути в бій українські резервні частини.

Про це заявив польський генерал Вальдемар Скшипчак, який у 2006-2009 роках командував сухопутними військами польського війська, пише Wiadomosci.wp.pl.

"Битва за Запоріжжя вписується в більш ранні плани Росії щодо захоплення цього регіону. Тепер може йтися про допоміжний удар, завдання якого – залучити українські резерви. Це, своєю чергою, створить сприятливі умови для основного наступу росіян, які плануються з півночі. Це пастка, щоб втягнути в бій українські частини", — прокоментував генерал Вальдемар Скшипчак.

Польський військовий припустив, що росіяни спробують "відсікти частину країни на схід від Дніпра".

"Це буде сильний удар із півночі. Російські війська дислокуються більш ніж за 300 км від кордону з Україною. Вони ще не рушили, але їм може знадобитися лише два дні, щоб зайняти вихідні позиції. Тому українські військові мають уважно стежити за ситуацією", — попередив Скшипчак.

Своєю чергою, українські військові підтверджують, що спроби росіян наступати на Запоріжжі не є масштабними і успіху наразі не мають.

Нагадаємо, начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін заявляв, що на Запорізькому напрямку війська РФ не ведуть активних і масштабних дій і заяви пропагандистів про нібито "прорив" української оборони є фейковими.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що росіяни намагаються ущільнити оборону на деяких ділянках лівобережжя Дніпра. Також військові не виключають підтягування сил ворога на Запорізький напрямок, де зараз окупанти намагаються "промацувати" на міцність українську оборону.

Втім, українська розвідка прогнозує активні бої найближчими місяцями на Донецькому і Луганському напрямках.

А польський генерал Вальдемар Скшипчак раніше припускав, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро.

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