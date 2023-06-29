"Це буде важка боротьба": західні ЗМІ пояснили, що ускладнює контрнаступ ЗСУ

Мінні поля не скасовують наступ ЗСУ, вони лише сповільнюють його. Наразі військам доводиться пробиратися крізь щільні мінні поля, які росіяни облаштували перед своїми основними позиціями.

Про це пише Washington Post.

Журналісти видання, з посиланням на американського військового, пояснють, чому наступ України буде повільним: немає ефекту раптовості, який був на Харківщині, немає логістичних проблем росіян, що були на правобережній Херсонщині.

Це буде важка боротьба ― однак, як запевняють співрозмовники WP, українці роблять усе правильно, намагаючись зберегти максимум життів. До того ж очевидно, що прицільні удари по складах зброї та логістиці росіян погіршують їхню здатність опиратись наступу ― тож, можливо, із часом справи підуть легше.

"На початкових етапах наступ уже показав результати та засвідчив, що як би росіяни не старалися, вони не можуть втримати вже захоплені землі, тож про окупацію якихось нових територій годі й казати", - йдеться у матеріалі.

Що відомо про контрнаступ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звільнення низки населених пунктів, які перебували під російською окупацією, не є "головною подією" останніх тижнів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни намагаються втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості.

"Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що ситуація під час контрнаступу є дуже складною, ворог зробив висновки зі своїх попередніх помилок.

За останніми даними Міноборони України, українська армія за тиждень під час наступу звільнила на півдні 17 кв. км, загалом - 130 кв. км. Зокрема, Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Щодо Бахмутського напрямку, то українська армія розпочала контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування - від 1 до 2 км.

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