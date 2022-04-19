"Це буде важливий момент": Лавров заявив про початок наступного етапу війни в Україні

"Це буде важливий момент": Лавров заявив про початок наступного етапу війни в Україні

Голова МЗС РФ Сергій Лавров 19 квітня заявив про початок нового етапу "російської спецоперації в Україні".

Лавров також повторив традиційну кремлівську пропаганду, що нова фаза так званої "спецоперації", під час якої путінські армійці вбивають мирних людей і навіть дітей, спрямована на, мовляв, "повне звільнення" фейкових, не визнаних псевдореспублік "Л/ДНР".

Про це Лавров заявив в інтерв'ю India Today.

"Операція" на Сході України спрямована, як вже було оголошено на початку, на "повне звільнення Донецької та Луганської народних республік". Ця "операція" продовжиться. Наразі починається наступна фаза цієї "операції", мені здається, що це буде важливий момент", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що битва за Донбас розпочалася.

Раніше також з'явилося нове відео зруйнованого Маріуполя.

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