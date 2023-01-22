Це буде вирішальний період: у розвідці заявили про важливі події найближчими місяцями

Весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Володимиром Путіним. Головне поле бою буде на Донбасі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Delfi.ee.

Говорячи про новий імовірний напад, Скібіцький висловив сумнів, що окупанти підуть з Білорусі. Але він переконаний, що цей можливий наступ РФ провалиться і це призведе до краху Росії та її диктатора Путіна, зокрема.

Також читайте Величезні ставки у війні: генерал Польщі попередив про наслідки у разі втрати України

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна... Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", - заявив Скібіцький.

На уточнююче запитання, яка ймовірність того, що війна закінчиться 2023-го, Скібіцький сказав, що треба спершу пройти весну та початок літа.

"Ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках", - сказав Скібіцький.

Крім того, він зауважив, що окупанти не змогли виконати своє головне завдання, з якого розпочинали так звану "спеціальну військову операцію" - повністю захопити українські Донецьку та Луганську області.

"Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар", - підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні.

На думку польського генерала Вальдемара Скшипчака, Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. На його думку, що РФ може вдарити з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд попередив, що "має бути великий бій. Через два-три місяці очікуватимемо великої війни, і ніхто не знає, чим усе закінчиться". Він наголосив, що країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає - настав час конкретних дій.

Своєю чергою, речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що оцінки розвідки про можливість перемоги у війні 2023 року залишаються незмінними, і держава має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх можливостей. Юсов наголосив, що попри складність завдань, великою ціною українці звільняють власні території.