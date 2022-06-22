"Це буде вирішальний тиждень": Жданов про те, чи зможуть ЗСУ втримати Сєвєродонецьк та Лисичанськ

ЗСУ мають усі шанси втримати міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Це стало можливим завдяки тому, що українські сили оборони знищили кілька великих складів російської зброї.
Про це у коментарі "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов.
"На мій погляд, ми зможемо втримати і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. За останні дві доби ЗСУ дуже добре "пройшлись" по складах боєприпасів та ближньому тилу російських військ. У найближчі день-два це повинно дуже сильно вплинути на можливості російської артилерії та відповідно на активність їхніх наступальних дій. Бо російська піхота без підтримки артилерії не хоче йти в бій. У цьому і буде наша перевага. Це важкий тиждень, але вирішальний", - сказав Жданов.
Нагадаємо, українські війська станом на 22 червня надалі стримують вторгнення російських окупантів, а на деяких напрямках ведуть наступ. Ситуація на фронтах напружена.
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