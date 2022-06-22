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"Це буде вирішальний тиждень": Жданов про те, чи зможуть ЗСУ втримати Сєвєродонецьк та Лисичанськ

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"Це буде вирішальний тиждень": Жданов про те, чи зможуть ЗСУ втримати Сєвєродонецьк та Лисичанськ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ мають усі шанси втримати міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Це стало можливим завдяки тому, що українські сили оборони знищили кілька великих складів російської зброї. 

Про це у коментарі "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов. 

"На мій погляд, ми зможемо втримати і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. За останні дві доби ЗСУ дуже добре "пройшлись" по складах боєприпасів та ближньому тилу російських військ. У найближчі день-два це повинно дуже сильно вплинути на можливості російської артилерії та відповідно на активність їхніх наступальних дій. Бо російська піхота без підтримки артилерії не хоче йти в бій. У цьому і буде наша перевага. Це важкий тиждень, але вирішальний", - сказав Жданов. 

Нагадаємо, українські війська станом на 22 червня надалі стримують вторгнення російських окупантів, а на деяких напрямках ведуть наступ. Ситуація на фронтах напружена.

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