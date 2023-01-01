"Це буде вирішальний удар": генерал оцінив, як і коли закінчиться війна в Україні

Перший квартал 2023 року стане переломним у війні і Україна вийде з неї переможцем, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Про це сказав колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак.

За його прогнозом, "перший квартал 2023 року стане часом прориву". Генерал Скшипчак каже, що зараз триває гонка за тим, яка армія швидше буде готова завдати "проривного удару" по противнику.

На його думку, є всі шанси, що війна в Україні може закінчитися 2023 року.

"Це буде не останній удар, а прорив, бо він змусить одну зі сторін захотіти сісти за стіл та поговорити про мир. Обидві армії готуються до цього вирішального удару. На мій погляд, ця війна закінчиться 2023 року, і це буде війна, яка закінчиться миром", - висловився він.

Скшипчак наголосив, що у разі мирних переговорів "повернення до наративу Мінських угод немає, тому що Україна виходить переможцем із цієї війни".

Він попередив, що західні країни мають усвідомити, що "будь-які поступки Кремлю призведуть до поразки". Умовою миру, за його оцінкою, є опускання "залізної завіси" над Росією, її ізоляція на міжнародній арені та переконання країн, які досі були нейтральними, у тому, що Путін є військовим злочинцем, з яким не слід розмовляти.

"З боку України не може бути жодних поступок, наразі проблема у Росії, і саме Росія має поступитися", — додав колишній командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині вважає, що дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні буде довгою. І після колосальних втрат, яких зазнала путінська армія в Україні, керівництво РФ шукає способи, як повернути тих, хто втік з РФ, щоб кинути на фронт ще більше "гарматного м'яса".

Також Financial Times писало, що війна Росії проти України не закінчиться упродовж усього 2023 року.

Натомість начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.

Також радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко попереджав, що на Україну чекає ще кілька важких місяців у війні з росіянами. Але після цього ворог буде змушений сідати за стіл переговорів.

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