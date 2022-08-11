"Це буде вирішальною фазою успіху України": генерал пояснив, коли може бути знищений Кримський міст окупантів

Та все ж Кримський міст в перспективі буде ціллю для ЗСУ.

Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в коментарі "Обозревателю".

"По-перше, звичайно, він дуже захищений, нейтралізувати його складно. Це не Антонівський міст, по якому ми можемо наносити системні удари. Для того, щоб нейтралізувати Кримський міст, щоб зруйнувати його, потрібні дуже великі і бойові засоби і засоби придушення системи ППО, які там розгорнула Росія", - сказав Маломуж.

Наразі, на його думку, у військовому і стратегічному плані гострої необхідності в руйнуванні Кримського моста немає.

"Зараз ми не зможемо скоординувати всі сили, щоб завдати удару, який зіграє вирішальну роль в руйнуванні моста, але при підготовці операції, при постачанні великих засобів сил і техніки, при концентрації вогневих можливостей, великих зарядів, в процесі загальної операції ми зможемо отримати максимальний ефект від руйнування моста", - пояснив Маломуж.

Генерал вважає, що перспектива оточення росіян на півдні з'явиться у разі проведення масштабного наступу на Херсонському та Запорізькому напрямках, коли руйнуватимуться ворожі штаби, склади та мости. Тоді, з його слів, це і стане вирішальною фазою успіху України.

"І для того, щоб перекрити постачання озброєнь і техніки ворога, а тим більше створити паніку, це буде найважливішим фактором. Він буде грати як військову роль - недопущення поповнення резервів російської армії, так і, головне, морально-політичну, тому що загальна паніка і серед військових, і серед мирного населення, звичайно, призведе до серйозних змін у свідомості росіян. Це може викликати масову втечу з Криму як військових, так і цивільних, які підтримують Росію", - прогнозує Маломуж.

Нагадаємо, американські аналітики назвали причину, чому Кремль не звинуватить Україну у вибухах в Криму.

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