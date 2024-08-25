"Це буде згубно для Росії": нардеп заявив, що найголовніші наслідки курської операції ще попереду

Наразі є декілька варіантів, як будуть діяти українські військові у Курській області.

Збройні сили України змогли навʼязати російським загарбникам свої дії на іншому напрямку, відкривши новий фронт у Курській області, яку Росія не захищала.

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Про це в етері Еспресо заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки та український військовий Роман Костенко.

Він заявив, що наразі є декілька варіантів, як будуть діяти українські військові у Курській області.

"По-перше, ми можемо продовжувати наступ, і це залежить від наших резервів, можливостей, а також від того, як ворог буде перекидати свої резерви. Противник перекидає потроху, але все одно у нього ще немає можливості зупинити фронт. Головне – ми просуваємося, розширюємо плацдарм. Відповідно, перший варіант – ми можемо далі просуватися. Другий варіант – ми стаємо, закопуємося, робимо лінії оборони й тримаємо їх", - прокоментував полковник СБУ.

Він зазначив, що вся суть операції у Курській області полягає в тому, щоб навʼязати ворогу свої дії на іншому напрямку, що є дуже важливим під час війни. Крім того, ЗСУ показали, зайшовши у Курську область, що відкрився фронт понад 1000 км, який є незахищеним.

"Нам і розвідка доповідала щодо захищеності кордонів РФ, приблизно такої, яка була на Курщині, — строковики, фсбшники, прикордонники, якісь "зуби дракона" та побудовані лінії оборони, які проривають наші десантники. Тому ми показали головне — що і на тій стороні ми діятимемо так само, уражатимемо і захоплюватимемо там об'єкти. Це взагалі міняє хід війни й Росії потрібно тепер буде прилаштовуватися. Бачимо, що у росіян у пріоритеті Донецька область замість своїх земель, але наслідки Курської операції ще попереду і вони будуть згубні для РФ", - підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатор Путін наказав витіснити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня.

Крім того, ми також інформували, що Росія не може зупинити наступ у Курській області.

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