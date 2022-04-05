"Це будуть гроші росіян": мер Маріуполя назвав суму, яка потрібна для відбудови міста після окупантів

"Це будуть гроші росіян": мер Маріуполя назвав суму, яка потрібна для відбудови міста після окупантів

Бойченко вважає, що на відбудову Маріуполя слід брати кошти із заморожених через санкції рахунків громадян РФ.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що відбудова зруйнованого російськими військами міста після перемоги України у війні обійдеться в щонайменше 11,5 млрд доларів.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Сьогодні ми вже маємо цифри руйнувань та збитків, які спричинила війна в Маріуполі. Для розуміння, на відбудову міста з 250-тисячним населенням потрібно 11,5 мільярдів доларів", - сказав Бойченко.

За його словами, вже зараз влада працюватиме зі світовими фінансовими установами та найматиме юристів-міжнародників, які займуться цим питанням. Водночас, Бойченко вважає, що на відбудову Маріуполя слід брати кошти із заморожених через санкції рахунків громадян РФ.

"Треба буде будувати нове місто, щоби воно було ще кращим. Ми будемо будувати Маріуполь на попелі, який зробила нам російсько-фашистська армія... Ми хочемо, щоби Російська федерація, яка зробила таке з нашою державою, відповіла за скоєне. Ми вважаємо, що ті гроші росіян, які сьогодні заблоковані, мають стати репараціями для відбудови держави і міста Маріуполь", - сказав він.

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