"Це будуть одні із найскладніших битв": Зеленський описав розвиток нової хвилі війни на Сході та Півдні України

"Це будуть одні із найскладніших битв": Зеленський описав розвиток нової хвилі війни на Сході та Півдні України

Фіксується скупчення військових та техніки Росії біля східних та південних районів України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що битви на Сході та Півдні України будуть новою хвилею війни і що вони будуть одними із найскладніших.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS.

Президент зазначив, що українські спецслужби фіксують значне скупчення військових та техніки Росії біля східних та південних районів України.

"Це буде одна із найскладніших битв. Буде не одна. Ми думаємо, що це буде нова хвиля цією війни. Ми не знаємо, яка буде кількість техніки, і розуміємо, що вона в рази більша, ніж зараз є. Ми бачимо скупчення військових та техніки біля Сходу та Півдня нашої держави. Ми знаємо майже всі коридори, куди піде ворог. Ми розуміємо, що він збирається зробити, - зауважив голова держави.

Також Зеленський додав, що результат битв залежатиме від постачань Україні необхідної зброї західними партнерами.

"Ми розуміємо, що від швидкості допомоги, передусім США, як вони нам зможуть передати збро. Чесно скажу вам, від цього залежить, чи вистоїми ми чи ні. Тому що впевненість в наших людях та ЗСУ у мене 100%, а впевненості, що ми отримаємо все, що нам потрібно - у мене цієї впевненості, на жаль, немає", - сказал Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський підкреслив, що Україна має достатню кількість доказів щодо військових злочинів російських окупантів.

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