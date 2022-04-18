“Це будуть єдині спогади про візит до України": бійці показали, що окупанти вкрали у людей (фото)

“Це будуть єдині спогади про візит до України": бійці показали, що окупанти вкрали у людей (фото)

Загарбники тягнули все, що могли.

Бійці 10 гірсько-штурмової бригади опублікували фото речей, які військові РФ намагалися вкрасти з домівок українців та вивезти. Однак із награбованим втекти не вдалося.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці бригади.

"Патрони, куртки, сорочки, цигарки, золото, чобітки та сукні українських дівчат. Чого в наших полях не знайдеш після горе-окупантів. Справжня шизофренічна солянка. З голоду та від подиву дикуни тягнули все, що могли. Та додому так і не довезли. Все залишилося на полі бою", — йдеться у дописі.

"І покурили, і постріляли, і випили, і приміряли сережки та ланцюжки на своїх жрицях кохання. Все вам, хлопчики, на купу. Концерт не по заявках закінчений. Техніка знищена, речі спалені, а тіла покриті попелом. Це будуть єдині спогади про візит до України", — кажуть у бригаді.

Як відомо, російські окупанти, які вдираються до домівок українців, займаються мародерством. Вони забирають із собою нижню білизну, техніку, інструменти.

А не так давно користувачі соціальних мереж знайшли будинок російського окупанта Сабашникова, який грабував українців у Київській області.