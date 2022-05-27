"Це була одна з найважчих евакуацій за останній час": з Лисичанська від смерті вдалося врятувати 31 людину, серед яких були діти

Луганським патрульним вдалося врятувати 31 людину з Лисичанська. Спочатку правоохоронці їхали за сімома місцевими жителями, але завдяки розмові на евакуацію погодилися ще 24 людини.

Як прокоментував цю евакуацію голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: "Це була одна з найважчих евакуацій за останній час, але найпродуктивніша".

Про це очільник області повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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"Патрульні поліцейські приїхали до Лисичанська забрати сімох людей, які заздалегідь повідомили, що хочуть евакуюватися. Патрульних це не влаштувало, і почалася психологічна розмова…декілька годин вмовлянь і 31 людина вже сиділа в броньованій автівці, з них 13 дітей та одну жінку передали лікарям, адже днями вона перенесла інсульт", - написав Гайдай.

Також він розповів, що автівка, яка везла гуманітарний вантаж для тих, хто залишився в області, отримала пошкодження через ударну хвилю внаслідок вибуху. Зокрема, було пошкоджено лобове скло.

Нагадаємо, як раніше повідомили у військово-цивільній адміністрації, у Сєвєродонецьку вдалося вибити з готелю "Мир" російську диверсійно-розвідувальну групу.

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