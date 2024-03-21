Це була розвідка боєм: найближчим часом Росія знову вдарить по Києву — Гетьман

Після 44-денної перерви Росія знову завдала ракетного удару по Києву. Це може свідчити про підготовку Кремля до ще масштабнішої атаки найближчим часом.

Незабаром після масштабної ракетної атаки на Київ 21 березня, яка сталася вперше за 44 дні, Росія знову атакує столицю.

Таку думку припустив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV.

"Трошки дивно, тому що вони вже мали накопичити між пусками за 45 днів більше 100 ракет. Тому було зрозуміло, що рано чи пізно вони зроблять обстріл, але здавалося, що вони мали його зробити більш потужним. Чому така невелика кількість ракет? Це означає, що, найімовірніше, незабаром ми побачимо ще один обстріл, бо по-іншому прогнозувати росіян важко", — переконаний Гетьман

Експерт припускає, що Росія цим обстрілом хотіла щось перевірити, тому влаштувала "розвідку боєм". Тож наступні обстріли можуть бути більш потужними і масованими.

Обстріл України 21 березня

Вночі проти четверга, 21 березня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими і балістичними ракетами. Було знищено 31 ракету: дві - балістичні та 29 - крилатих.

Основним напрямком удару стала столиця - Київ. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині. Однак внаслідок падіння уламків є постраждалі, також пошкоджено деякі будівлі та автівки.

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