"Це було б військовим злочином": Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімзброї

"Це було б військовим злочином": Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімзброї

Він застеріг Путіна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї проти України.

Про це повідомляє Welt.

"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню. Це було б військовим злочином", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, ще до російського вторгнення про можливість атак із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

10 березня голова МОЗ України Віктор Ляшко звернувся до ВООЗ з закликом виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимість пропаганди РФ, яка поширює чергові безглузді фейки про начебто "біологічну і хімічну зброю та нібито сліди її розробки в Україні".

ТСН.ua

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