"Це було багато разів": Зеленський розповів про пропозиції евакуюватись з України

"Це було багато разів": Зеленський розповів про пропозиції евакуюватись з України

США та багато інших держав пропонували Володимиру Зеленському евакуацію, щоб продовжувати керувати країною в еміграції.

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському телеканалу NBC розповів, як у перші дні війни світові лідери пропонували йому та його родині виїхати з України та керувати дистанційно.

Проте глава держави відмовився від таких пропозицій.

"Це було багато разів. У той момент, у перший день війни, багато лідерів телефонували мені й казали, що треба втікати. Це було щиро, вони хотіли допомогти. Вони казали, що готові надати все, що треба: літаки, гелікоптери, автівки. Я відмовився і сказав, що нам потрібна зброя і ми залишимося тут. Також було багато дзвінків щодо моєї родини. Якщо ти вирішив залишитися в країні – це твоє рішення, але як щодо твоїх дітей, дружини? Можливо ми можемо допомогти тобі із цим? Так і було. Я вдячний лідерам за ці пропозиції", - зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до родин американських військових. Він висловив щиру подяку за підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

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