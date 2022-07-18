"Це було дуже сміливо": Зеленський - про хлопця, який з прапором України вийшов в окупованому Маріуполі

Зеленський відреагував на фотографію з окупованого Маріуполя, на якій хлопець стоїть з українським прапором. Його вчинок президент назвав дуже сміливим і закликав українців доносити правду на всі окуповані території й боротися з російською навалою.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сміливий вчинок хлопця, який вийшов з прапором України в центр окупованого Маріуполя.

Про свою реакцію президент розповів у відеозверненні ввечері 18 липня.

"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець - один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію", - наголосив Зеленський.

Також читайте Жданов розповів про пекельну роботу в тилу росіян після ударів HIMARS

Нині Росія тримає українців на окупованих територіях в інформаційному вакуумі.

"Щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну і про наші дії. Але, попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть. Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості, доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі - від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, в Криму. Наші люди мають чути про Україну від українців", - закликав Зеленський.

Читайте також: