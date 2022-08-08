"Це було не до вподоби Путіну": посол пояснив, чому зупинився переговорний процес між Україною і РФ

Ще наприкінці березня після переговорів у Туреччині Україна мала надію на те, що вдалося знайти платформу для врегулювання війни в Україні. Проте домовленості знівелювалися масовими злочинами РФ в Бучі, Ірпені і багатьох інших містах.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.

"Перший процес – це взагалі спроби привести сторони до переговорів, і тут Туреччина грала роль посередника в чистому розумінні, коли вони беруть участь в переговорах. Другий процес – це роль Туреччини у якості фасилітатора з ухилом до посередництва. Адже на переговорах в Стамбулі в кінці березня президент Ердоган виступав перед сторонами, але не брав безпосередньої участі в переговорах", - пояснив Боднар.

Посол зауважив, що турецький президент Ердоган вів переговори з президентом Зеленським, переконував РФ. І саме завдяки посередницьким функціям турецької сторони вдалося проводити ці переговори.

"Насправді в кінці березня ми мали надію на те, що знайшли якусь платформу для врегулювання, і ті сигнали, які вийшли після переговорів в Стамбулі, дійсно відображали прогрес в переговорах. Проте ці домовленості фактично знівелювалися масовими злочинами РФ в Бучі, Ірпені і багатьох інших містах. Хоча переговорний процес на цьому ще не зупинився. Переговорний процес зупинила Росія, яка почала новий наступ на Донбасі, оскільки основною умовою – і на чому сторони зійшлися в Стамбулі – було те, що припинення бойових дій має бути саме на основі відведення військ. Але це було не до вподоби як Путіну, так і, якщо ми можемо так сказати, суспільству РФ, оцій масі, яка хоче війни, крові і в якій злочини тільки толеруються", - додав Боднар.

За його словами, якби процес розвивався так, як він був започаткований в Стамбулі чи як він був визначений в Стамбулі, сторони могли б дійти до мирного врегулювання. Втім, він сумнівається, що це навряд чи було б можливо в сьогоднішніх умовах після всіх тих злочинів, які вчинила Росія.

Нагадаємо, на початку серпня Ердоган вкотре запропонував Путіну організувати переговори із Зеленським.

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