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"Це було пекло": сестри, яких вдалось повернути з РФ, розповіли про смерть матері та знущання росіян

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Це було пекло": сестри, яких вдалось повернути з РФ, розповіли про смерть матері та знущання росіян

Фото: Суспільне

Дітей з окупованої Луганщини до Росії вивезла їхня мати.

З Росії до України вдалось повернути двох сестер - 13-річну Вероніку та 15-річну Анастасію Трубіциних. Дівчата після смерті матері мешкали у російському дитячому будинку, де з них знущались. 

Про це пише "Суспільне". 

Вероніку та Анастасію їхня мати вивезла з тимчасово окупованої Луганщини до Росії, де жив її брат. Родина оселилась у гуртожитку. Проте жінка почала хворіти та померла через інсульт. У грудні 2022 року дівчат відправили до дитячого будинку. 

13-річна Вероніка навчалась у російській школі, 15-річна Анастасія - у коледжі. Дівчата згадують, що росіяни до них ставилися дуже погано. 

© Суспільне
Фото: Суспільне

"Коли дізнались, що я з України – це було пекло. Я не хотіла ходити в училище. Мене ображали. Я кілька днів відходила і мені вистачило. Там злі діти, дуже злі", – розповідає Анастасія.

Під час перебування у РФ дівчата спілкувались зі своєю старшою сестрою Катериною, яка оселилась у Колківській громаді на Волині. Після смерті матері сестра вирішила оформити опікунство над дітьми. Місцева селищна рада допомогла уродженці Луганщини швидко оформити документи, оскільки усі побоювались, що сестер у РФ можуть всиновити прийомні родини. Після цього Катерині вдалось із РФ повернути сестер. Тепер родина мешкає у селі та підшукує більше помешкання, щоб усім було комфортно. 

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що виходить зі складу Європейського інституту омбудсмена через незаконне вивезення з Австрії до Російської Федерації двох українських дітей. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2685
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