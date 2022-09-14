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"Це було перше завдання росіян": Данілов пояснив, чому влада не могла прямо сказати українцям про війну

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"Це було перше завдання росіян": Данілов пояснив, чому влада не могла прямо сказати українцям про війну

Фото: Getty Images

Українська влада готувалася до повномасштабного нападу Росії.

Населення не сповістили, аби уникнути масової паніки у суспільстві. Якби спалахнула масова паніка серед громадян України, ніхто б не впорався з нею. 

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska.

"Якби ми не готувалися до війни, ми б сьогодні не сиділи в цьому кабінеті, а російські танки були б у Варшаві, Празі чи Вільнюсі. Ми захищаємо не тільки свою землю, а й всю Європу. Це достатній доказ того, що підготовка до війни велася", - відповів Данілов на запитання, чому українці прямо не почули, що почнеться повномасштабна війна. 

Інша справа, за його словами, що влада не могла допустити паніки.

"Першим завданням росіян була дестабілізація суспільства. Якби спалахнула масова паніка, ніхто б не впорався з нею. На совісті Путіна всі жертви серед мирного населення, і ніхто не поспішає притягувати його до відповідальності", - пояснив він.

Раніше у Командуванні ССО показали, як українські захисники відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео).

Нагадаємо, мешканців районів біля ЗАЕС закликають терміново евакуюватися.

Як повідомлялося, в ISW заявили, що Кремль визнав свою поразку на Харківщині, пропагандисти намагаються "відбілити" Путіна.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3037
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