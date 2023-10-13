"Це було важко": з'явилось відео, як захисники відбивають штурм окупантів під Авдіївкою

Окупанти посилили обстріли Авдіївки і намагаються наступати вперед за допомогою броньованої техніки.

У ДПСУ показали кадри жорстоких боїв біля міста.

На відео, яке триває всього кілька секунд, видно випалену землю та потужний чорний дим. Ймовірно, він йде від знищеної російської техніки. Військовий, який зняв кадри, каже: "Гори, с*ка. Це було важко".

Ситуація під Авдіївкою: зявилось відео, як прикордонники відбивають штурм

Ситуація в Авдіївці

10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

ТСН.ua зібрав всі останні новини про ситуацію на Авдіївському напрямку.

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