"Це був шок": Шевченко розповів, хто перший повідомив йому про війну в Україні

"Це був шок": Шевченко розповів, хто перший повідомив йому про війну в Україні

Зірка світового футболу Андрій Шевченко перебував у Лондоні, коли Росія почала війну проти України.

Відомий футболіст не міг повірити, що у країні почалися воєнні дії.

Про це він сказав в етері українського державного телеканалу для російськомовної аудиторії "Freedom".

"Це був дуже важкий момент для мене. Я перебував у Лондоні. Мені о четвертій ранку зателефонувала мама і крізь сльози сказала, що почалося бомбардування, почалася війна. Спочатку це був шок. Я не міг повірити, що Росія могла почати цю повномасштабну війну проти нас. Наразі я це усвідомлюю і розумію. Для кожного з нас те, що відбулося в Бучі, Ірпені стало моментом, коли ми всі усвідомили, що це не просто війна, а геноцид українського народу. Росія сьогодні намагається знищити нас”, - сказав він.

Він також сказав, що говорить про війну зі своїми дітьми.

"Авжеж. Зі старшими я проговорюю усе. Вони отримують багато інформації про війну в Україні. У неї важко повірити, але це правда. Сьогодні по-звірячому вбивають. ґвалтують, вбивають наших дітей, наш народ. Ми повинні говорити про це. Світ повинен знати. І ті, хто робить це, мають бути покарані. Мої діти підтримують мене, намагаються допомогти - роблять фандрайзинг. Я намагаюся їм пояснити, що потрібно боротися зі злом. Повинен прийти мир до нашої країни. І не за рахунок компромісів, а завдяки перемогам наших бійців. Повернення наших територій до своїх кордонів”, - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 травня зустрівся з ексголовним тренером збірної України з футболу Андрієм Шевченком, який офіційно став першим амбасадором UNITED 24.

Війна проти війни. War against war або ж WAW

Читайте також: