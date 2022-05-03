"Це був великий піар": в українській розвідці розповіли про найбільші проблеми у російській армії

"Це був великий піар": в українській розвідці розповіли про найбільші проблеми у російській армії

Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що усе, на що росіяни витрачали гроші, — це показувати велич російської армії у світі. Зараз усі побачили — нема жодної величі.

Росіянам не вдався наступ за 2−3 дні, триває вже 69 доба протистояння. Усі проблеми російської армії якраз зараз і виплили.

Про це розповів начальник ГУР Міноборони в інтерв'ю НВ.

"Це був великий піар. Усе, на що вони витрачали гроші, — це показувати велич російської армії у світі. Зараз усі побачили — нема жодної величі. Порівнювати військовий потенціал Росії й України перед початком цієї фази війни, яка почалась 24 лютого, неможливо: це десяти-, а по певних показниках двадцятикратна перевага РФ", - зазначив він.

Проте, за словами Буданова, реальні бойові дії показали реальні проблеми: кількісний показник вони мають, це безумовно, а от якісного нема. По-друге, досить низька мотивація. Ті втрати, яких вони зазнали за цей час, досить сильно на них упливають. Уже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації і найближчим часом готується оголосити про відкриту мобілізацію.

"Мені досить цікаво: як вони будуть це пояснювати власному народові? Чому для Росії з її, як вони кажуть, першою чи другою армією у світі, потрібна мобілізація, коли згідно їхніх офіційних повідомлень, усе йде за планом і Україна як військова машина нічого з себе не представляє? Я можу робити певні припущення, опираючись на певні факти, що мобілізацію проведуть під призмою того, що Росія воює не з Україною, а з англосаксонським світом. Саме в такій парадигмі це будуть пояснювати російському суспільству", - резюмував він.

Раніше в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір.

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